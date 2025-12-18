Karla Fuentes y otros heridos tras choque en Castaños

CASTAÑOS, COAH. — Una conductora quedó atrapada dentro de su unidad después de que el conductor de un automóvil de alquiler se le atravesara, provocando un brutal impacto que terminó con su vehículo volcado a orillas del bulevar Santa Cecilia, a la altura de la colonia California. El accidente movilizó a paramédicos del GRUM y autoridades municipales.

El accidente ocurrió a las 15:30 horas, cuando el conductor de un Nissan March rotulado como taxi, identificado como Franco Almanza Maldonado, de 42 años, intentó, presuntamente, esquivar una camioneta que se le atravesó en el camino pero acabó invadiendo el carril de la Toyota Rav-4, que circulaba en dirección a Monclova.

El choque fue violento: el Nissan impactó con tal fuerza a la Toyota, haciendo que la conductora, Karla Elizabeth Fuentes Pérez, de 47 años, perdiera el control de su unidad. La fuerza del impacto lanzó el Toyota contra un puesto de comida y, posteriormente, volcó sobre su costado, quedando la conductora atrapada en el interior del vehículo.

Los paramédicos del GRUM llegaron rápidamente al lugar de los hechos y, tras una intervención ardua, lograron rescatar a Karla Elizabeth Fuentes. Ella, su acompañante y el taxista resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados de inmediato a la Clínica San José en Monclova para recibir atención médica urgente.

Las autoridades municipales acordonaron la zona y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Posteriormente, los oficiales ordenaron el apoyo de una grúa para remolcar los vehículos involucrados a un corralón, mientras que el personal de Bomberos llegó a limpiar el desastre que quedó en el bulevar, al esparcirse líquidos automotrices.