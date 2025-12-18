Conductor ebrio causa choque y huye en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un conductor presuntamente ebrio causó un choque múltiple y, en su intento por evadir la responsabilidad, se escondió en un domicilio de la colonia Mezquital del Valle. El incidente dejó cuantiosos daños materiales y movilizó a las autoridades municipales, la tarde de este jueves.

De acuerdo con el informe de las autoridades, el responsable del accidente circulaba a bordo de un Ford Fairmont blanco, cuando salió de manera imprudente de un domicilio sobre la calle Primavera. El conductor no respetó las normas de seguridad vial, incorporándose abruptamente a la calle sin tomar precauciones, lo que provocó el primer impacto contra un Volkswagen Jetta que circulaba con normalidad hacia la avenida Obrero Unido.

Tras el primer choque, el conductor del Fairmont, aparentemente bajo los efectos del alcohol, perdió el control de su vehículo y continuó su marcha descontrolada algunos metros más. El automóvil terminó por estrellarse contra una camioneta GMC color verde que se encontraba estacionada, sin ocupantes.

El impacto dejó importantes daños materiales, y el conductor del vehículo responsable abandonó la unidad sin hacerse cargo de los daños. Acto seguido, descendió rápidamente del automóvil y huyó corriendo hacia el domicilio de donde había salido, presuntamente atrincherándose en el interior.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades, quienes llegaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos. Los oficiales aseguraron el Ford Fairmont, que fue remolcado como parte de las diligencias, mientras se realizaban las investigaciones para localizar al responsable y que este responda por los daños ocasionados a los dos vehículos involucrados.