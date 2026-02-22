Lesionadas dos jóvenes en accidente en el bulevar Harold R. Pape de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una imprudencia al volante provocó un aparatoso accidente la tarde de ayer en el cruce del bulevar Harold R. Pape y bulevar Francisco I. Madero, conocido como "el rallador de queso", donde dos jóvenes resultaron lesionadas y se registraron cuantiosos daños materiales.

La conductora afectada fue identificada como Yesenia Silva Ortiz, de 28 años, vecina de la colonia El Pueblo, quien se desplazaba en un Seat Ibiza color blanco sobre el bulevar Pape, con dirección de norte a sur.

De acuerdo con el peritaje preliminar, al llegar a la intersección fue impactada por una camioneta Nissan tipo estaca color blanco, cuyo conductor, identificado como Omar Matos, de 26 años, presuntamente intentó cruzar cuando el semáforo se encontraba en rojo.

El fuerte impacto provocó que la camioneta se proyectara hacia el camellón central, mientras que el automóvil compacto presentó severos daños en la parte frontal y lateral, quedando atravesado en uno de los carriles.

Al sitio acudieron paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes brindaron atención prehospitalaria a los involucrados. Tanto la conductora del Ibiza como su acompañante, que se dirigían a su iglesia al momento del accidente, fueron valoradas por golpes leves, sin requerir traslado urgente a un hospital. El conductor de la camioneta también fue revisado en el lugar.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes aseguraron el área y realizaron el levantamiento del peritaje correspondiente para determinar responsabilidades. Posteriormente, los conductores fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública para continuar con los trámites legales.

El accidente generó congestión vehicular por varios minutos en uno de los cruces más transitados de la ciudad.