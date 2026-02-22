Frontera: hombre es agredido y queda inconsciente en la calle

FRONTERA, COAH.- Un hombre terminó con múltiples contusiones luego de ser agredido por dos sujetos durante la madrugada en la Zona Centro de Frontera, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio y corporaciones policiacas.

El afectado fue identificado como Martín Ramírez Romo, vecino de la colonia Guadalupe Borja, quien fue localizado inconsciente sobre la calle Coahuila, cerca del cruce con la avenida Presidente Carranza, alrededor de las 01:00 horas.

De acuerdo con los primeros informes, el hombre caminaba rumbo a su domicilio cuando fue interceptado por dos individuos que comenzaron a insultarlo sin motivo aparente. Aunque intentó seguir su camino para evitar problemas, los sujetos lo alcanzaron y lo atacaron por la espalda.

Testigos señalaron que los agresores lo derribaron y comenzaron a golpearlo con puños y patadas, dejándolo tendido sobre el pavimento antes de huir del lugar. Vecinos que escucharon el altercado salieron de sus viviendas y, al encontrarlo inconsciente, realizaron el reporte al sistema de emergencias, solicitando la presencia de una ambulancia.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria. Tras valorarlo y estabilizarlo, determinaron que las lesiones no ponían en riesgo su vida, por lo que no fue necesario trasladarlo de inmediato a un hospital.

Elementos de la Policía Municipal implementaron recorridos de vigilancia en calles aledañas para tratar de ubicar a los responsables, sin que hasta el momento se haya informado sobre su detención. El lesionado optó por retirarse a su domicilio bajo el cuidado de familiares, mientras que las autoridades exhortaron a la ciudadanía a denunciar cualquier dato que permita identificar a los agresores y prevenir nuevos hechos violentos en el sector.