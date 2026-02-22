Castaños activa operativo de seguridad tras enfrentamientos en Juárez

CASTAÑOS, COAH.- Luego de los enfrentamientos armados registrados en las últimas horas en la zona norte de Juárez, corporaciones municipales, estatales y federales activaron un operativo especial de blindaje en los límites con Nuevo León.

Elementos de Seguridad Pública, Policía Estatal Coahuila y detectives de la Agencia de Investigación Criminal desplegaron filtros de revisión en puntos estratégicos, además de patrullajes permanentes en caminos rurales y brechas consideradas de riesgo.

La estrategia se concentró principalmente en los accesos por el municipio de Candela y en rutas que comunican con Castaños, identificadas como posibles vías de desplazamiento para células delictivas tras los hechos violentos.

De acuerdo con fuentes oficiales, el reforzamiento responde a protocolos de contención preventiva, con el objetivo de impedir que la violencia se extienda hacia territorio coahuilense. Hasta el momento no se han reportado nuevos enfrentamientos en los puntos bajo resguardo.

Las autoridades mantienen presencia permanente en los accesos carreteros y brechas estratégicas, mientras continúan las labores de vigilancia aérea y terrestre en la franja limítrofe.

El operativo permanecerá activo de manera indefinida, en tanto se evalúa la situación de seguridad en la región norte del estado.