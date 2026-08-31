Conductor de KIA Río impacta con Toyota Tundra en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Sobre el camellón central del bulevar Harold R. Pape terminó un automóvil KIA Río, luego que su conductor, un hombre de 72 años, se atravesara al paso de una camioneta cuando intentaba incorporarse a la principal arteria de Monclova.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:30 horas, cuando Rogelio Escamilla, vecino de la colonia Hipódromo, circulaba por la calle San Miguel a bordo de su KIA Río gris y pretendía incorporarse al Pape con dirección al sur.

Sin embargo, al llegar a la intersección, aparentemente no extremó precauciones y terminó invadiendo la trayectoria de una Toyota Tundra café, conducida por Enrique Galán, de 67 años, quien avanzaba por el bulevar.

El conductor de la camioneta no alcanzó a evitar el impacto y golpeó al KIA, proyectándolo hacia el camellón central. La unidad terminó derribando un señalamiento gráfico y con severos daños en su estructura, mientras que la Tundra únicamente presentó afectaciones menores.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento y elaborar el peritaje correspondiente, con el objetivo de establecer la responsabilidad de cada conductor.

Los involucrados solicitaron la intervención de sus respectivas compañías aseguradoras para tratar de llegar a un acuerdo por los daños. Posteriormente, el KIA fue remolcado a un corralón, mientras ambos conductores fueron trasladados a la Comandancia Municipal para continuar con el procedimiento.

Pese a la magnitud del accidente y los considerables daños materiales, ninguno de los involucrados resultó lesionado.