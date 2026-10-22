Hombre de 65 años cae y es auxiliado por vecinos

MONCLOVA, Coah.- Una fuerte caída dejó inconsciente a Rogelio Rivera García, de 65 años, quien quedó tendido sobre la banqueta bajo los intensos rayos del sol, luego de golpearse la mandíbula contra el filo de la guarnición.

El accidente ocurrió la tarde de este miércoles, en el cruce de las calles Tlacopán y Cuauhtémoc, frente a una farmacia Guadalajara, donde vecinos y comerciantes solicitaron la intervención de las autoridades al encontrar al hombre lesionado.

Rogelio, quien se dedica a recolectar materiales reciclables para obtener ingresos, presuntamente perdió el equilibrio y cayó de manera aparatosa. De acuerdo con la información proporcionada, el golpe en la mandíbula lo dejó inconsciente sobre el pavimento.

Ante la situación, una mujer adulta mayor que pasaba por el lugar se detuvo para auxiliarlo. Con ayuda de su sombrilla, intentó protegerlo de los rayos solares que caían directamente sobre el hombre mientras permanecía tendido.

Elementos de la policía municipal también se sumaron a las labores de apoyo y permanecieron junto a Rogelio, utilizando sus propios cuerpos para darle sombra mientras solicitaban una ambulancia.

Algunos vecinos pidieron a los oficiales que retiraran al lesionado del sol; sin embargo, los uniformados explicaron que debían evitar moverlo debido a las posibles consecuencias de las lesiones sufridas durante la caída.

Los policías también solicitaron a la mujer que se retirara del sitio para evitar que permaneciera expuesta por más tiempo a las altas temperaturas.

Rogelio, quien de acuerdo con la información proporcionada padece ataques convulsivos, quedó bajo resguardo de los oficiales mientras esperaban la llegada de los cuerpos de emergencia. No se proporcionaron detalles sobre su estado de salud posterior al incidente.