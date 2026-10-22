Amenaza a policías y es detenido Samuel de Hoyos en Monclova

MONCLOVA, Coah. - Un hombre terminó detenido y a disposición del Ministerio Público luego de presuntamente amenazar a elementos de la Policía Preventiva Municipal durante un recorrido de vigilancia en la colonia El Pueblo.

El detenido fue identificado como Samuel de Hoyos Guedea, de 28 años, quien fue asegurado por los oficiales tras el incidente registrado sobre la calle Las Flores, un minuto antes de la medianoche.

De acuerdo con la información del caso, los uniformados realizaban labores de prevención del delito cuando detectaron al individuo y decidieron detener su marcha para entrevistarlo y efectuar una revisión preventiva.

Sin embargo, durante la intervención, el hombre presuntamente comenzó a lanzar amenazas verbales contra los agentes, situación que motivó su aseguramiento.

Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde el área jurídica revisó el caso y determinó ponerlo a disposición del Ministerio Público para el seguimiento correspondiente.

Será la autoridad ministerial la encargada de integrar la carpeta de investigación, analizar los señalamientos y determinar la situación jurídica del detenido conforme a los procedimientos legales.