Joven encontrado sin vida en Monclova

MONCLOVA, Coah.- La tarde de este jueves, un joven de 24 años fue localizado sin vida dentro de un domicilio de la colonia La Ribera, situación que provocó una intensa movilización de elementos policiacos y cuerpos de emergencia.

El reporte se registró alrededor de las 14:40 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Río Coatzacoalcos, donde el hermano de Brandon de Jesús Córdova realizó el hallazgo al salir al patio y solicitó inmediatamente la intervención de las autoridades.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, el joven atravesaba por una etapa complicada a raíz de una reciente separación sentimental y presuntamente también enfrentaba problemas relacionados con las adicciones.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al domicilio para brindarle atención; sin embargo, tras realizar la valoración correspondiente confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la policía municipal procedieron a acordonar el área y solicitaron la presencia de detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes tomaron conocimiento del fallecimiento e iniciaron las diligencias correspondientes.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizó el procesamiento de la escena y recopiló los indicios necesarios, entre ellos una cuerda, para establecer las circunstancias del fallecimiento.

El hecho causó consternación entre los vecinos y familiares del joven, quienes permanecieron en el lugar mientras las autoridades realizaban las diligencias.

Finalmente, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y los trámites correspondientes, mientras la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones.