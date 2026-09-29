Choca por alcance al no frenar a tiempo

MONCLOVA, Coah.– Un automóvil quedó prácticamente destruido luego de que su conductor no alcanzó a frenar y se estrelló contra una Ford Explorer, que proyectó contra una camioneta Nissan sobre el bulevar Harold R. Pape.

El accidente ocurrió a la altura del cruce con el bulevar Ejército Mexicano, donde Sergio Limones conducía un Ford Fiesta gris en dirección de sur a norte.

Al pasar el bulevar Ejército Mexicano, el conductor no frenó con suficiente anticipación y terminó impactándose contra la parte posterior de una Ford Explorer color arena, conducida por José Gómez. Debido a la fuerza del impacto, la Explorer fue proyectada hacia adelante y terminó golpeando una camioneta Nissan tipo estaquitas, cuyo conductor había reducido su velocidad debido al tráfico generado por la fila de salida de una escuela cercana.

A pesar del impacto, la Nissan no presentó daños, por lo que su conductor decidió no reclamar.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento y elaborar el peritaje correspondiente, con el fin de establecer las responsabilidades. La Ford Explorer presentó daños mínimos, mientras que el Ford Fiesta terminó con severas afectaciones en la parte frontal.

Finalmente, el automóvil fue remolcado mediante una grúa y trasladado a un corralón, mientras Sergio Limones buscaría llegar a un acuerdo con la parte afectada para cubrir los daños ocasionados.