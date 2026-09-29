Da volantazo para evitar choque y provoca carambola en el Pape

MONCLOVA, COAH.- Por intentar evitar un choque por alcance, el conductor de una Ford F-150 blanca terminó provocando una carambola en el bulevar Harold R. Pape, donde tres vehículos resultaron involucrados.

El accidente ocurrió la mañana de este martes, a la altura de la calle General Nicolás Bravo, cuando Kevin Garza circulaba de sur a norte a bordo de la camioneta blanca.

Detalles del accidente

Al avanzar por la principal arteria vial, el conductor no alcanzó a frenar a tiempo y estuvo a punto de impactar por alcance una Ford F-150 negra, conducida por Francisco Álvarez.

Para evitar la colisión, Kevin realizó un volantazo, pero terminó golpeando por un costado a un Mazda color guindo que circulaba por el carril de velocidad media, el cual era conducido por Otoniel Ramírez.

Tras el primer impacto, la camioneta blanca terminó chocando también contra la Ford F-150 negra, por lo que las tres unidades quedaron involucradas en el accidente.

Los conductores detuvieron su marcha y solicitaron la intervención del Departamento de Control de Accidentes debido a los daños ocasionados.

Intervención de las autoridades

Los vehículos quedaron obstruyendo parte de los carriles de circulación, generando congestionamiento en la zona, por lo que elementos de la Policía Municipal acudieron para abanderar el área y prevenir otro percance.

Peritos de Control de Accidentes realizaron el croquis correspondiente para establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.

Una vez concluidas las diligencias, los conductores fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños.