Hombre escapa tras ataque en su rancho en Guerrero, Coahuila

GUERRERO, COAHUILA.— Juan Antonio David Delgado resultó herido de bala durante un ataque ocurrido en su rancho la tarde de ayer, donde, de acuerdo con la información disponible, dos hombres le advirtieron que la propiedad ya no le pertenecía.

El afectado recibió dos lesiones producidas por proyectil de arma de fuego y, tras la agresión, escapó del lugar y se internó en el monte para ponerse a salvo.

Delgado permaneció oculto aproximadamente un día, hasta que logró comunicarse con un familiar, quien posteriormente lo trasladó para que recibiera atención médica.

Personal médico informó que el hombre presentó dos heridas de bala que, de acuerdo con los primeros reportes, no ponían en riesgo su vida. El afectado quedó hospitalizado para continuar con su atención.

Según los datos disponibles, Delgado llegó al rancho y encontró el inmueble en desorden. Mientras permanecía en el sitio, habrían salido dos hombres, quienes presuntamente le manifestaron que el lugar ya no era de su propiedad.

Después de la advertencia, los sujetos habrían realizado disparos en su contra, obligándolo a escapar y refugiarse entre el monte.

El reporte de la agresión movilizó a elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Policía Civil Coahuila y otras corporaciones estatales, quienes acudieron al inmueble para iniciar las diligencias correspondientes.

Los agentes realizaron trabajos para recabar indicios que permitan establecer cómo ocurrieron los hechos y avanzar en la identificación de los presuntos responsables.

La Fiscalía General del Estado será la encargada de determinar el móvil del ataque, esclarecer la situación legal de la propiedad y establecer las responsabilidades que correspondan conforme avance la investigación.