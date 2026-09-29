Se vuela el rojo y provoca fuerte choque; dos personas resultan lesionadas

MONCLOVA, COAH.- Dos personas lesionadas y considerables daños materiales dejó un aparatoso accidente ocurrido la mañana de este martes en el cruce de los bulevares Harold R. Pape y Benito Juárez.

El percance se registró alrededor de las 06:30 horas, cuando Leobardo San Miguel conducía una Nissan X-Trail blanca por el bulevar Pape, en dirección de norte a sur.

Al llegar al cruce con Benito Juárez, el conductor presuntamente no respetó la luz roja del semáforo y terminó impactando un Volkswagen Jetta gris que circulaba al poniente por el bulevar Juárez y pretendía cruzar el Pape.

Lesionados y atención médica

El automóvil era conducido por Julio Esparza, quien viajaba acompañado de Miguel Cedillo. Ambos resultaron lesionados a consecuencia del fuerte impacto.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron para brindar atención prehospitalaria a los involucrados. Los ocupantes del Jetta fueron trasladados a un hospital para recibir valoración médica, mientras que San Miguel también fue llevado a un nosocomio debido a las lesiones que presentó.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento y realizar el peritaje correspondiente.

Responsabilidad y daños

El conductor de la camioneta quedó bajo custodia mientras recibía atención médica, debido a su presunta responsabilidad en el accidente.

Posteriormente, ambas unidades fueron remolcadas por una grúa y trasladadas a un corralón, mientras se realizan las diligencias correspondientes.

El señalado como responsable buscaría llegar a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados y las lesiones derivadas del accidente.