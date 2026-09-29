Muere hombre de 59 años dentro de baños de Coppel en Frontera

FRONTERA, COAH.- Un hombre de 59 años fue localizado sin vida en el interior de los baños de una tienda Coppel ubicada en la Zona Centro de Frontera, movilizando a cuerpos de emergencia y autoridades.

El fallecido fue identificado como Román Alvarado Morones, quien fue encontrado alrededor de las 14:30 horas de este martes dentro del establecimiento situado sobre la calle Juárez.

Circunstancias del hallazgo

De acuerdo con el reporte de la Agencia de Investigación Criminal, elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron como primeros respondientes tras recibir el aviso sobre una persona inconsciente en los baños.

A su llegada, localizaron a Román tendido en el piso, por lo que solicitaron una ambulancia. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Posteriormente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes y la inspección del lugar.

Salud del fallecido

Al establecimiento también acudió Román Javier Alvarado Rodríguez, hijo del fallecido, quien realizó la identificación ante las autoridades.

El familiar informó que su padre padecía diabetes desde hacía aproximadamente 20 años y que desde el lunes había comenzado a sentirse mal.

Agregó que este martes recibió el aviso de una hermana, quien le informó que Román se había desmayado dentro del baño de la tienda.

El cuerpo quedó a disposición de las autoridades y sería sometido a la inspección correspondiente o necropsia de ley para establecer oficialmente las causas del fallecimiento.