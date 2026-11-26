MONCLOVA, Coah.- El miedo se apoderó de las trabajadoras de una tienda de conveniencia de la colonia Buenos Aires, luego de que un sujeto, presuntamente al volante de un tractocamión, intentara ingresar por la fuerza al establecimiento, lanzando patadas y golpes contra las puertas mientras ellas buscaban protegerse en el interior.

El episodio ocurrió pasada la medianoche de este jueves, en la sucursal ubicada sobre la avenida Las Torres, en el cruce con la calle Aldo Baroni, al oriente de la ciudad, donde el negocio mantenía cerrados sus accesos y atendía a los clientes mediante una ventanilla.

De acuerdo con el testimonio de una empleada identificada como Berta, el individuo llegó al establecimiento y comenzó a forcejear con las puertas, golpeándolas repetidamente con la intención de abrirlas y entrar. La intensidad de sus embates habría conseguido incluso dejar los accesos entreabiertos.

Ante el temor de que el hombre consiguiera irrumpir y pusiera en riesgo su integridad, las trabajadoras optaron por resguardarse dentro del negocio y solicitaron ayuda a través del número de emergencias 911.

Sin embargo, al darse cuenta de que las empleadas habían pedido la intervención policiaca, el sujeto dejó de insistir, abordó un tractocamión blanco y emprendió la huida por la avenida conocida como Puerta Cuatro, con dirección al sur de Monclova.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al establecimiento y se entrevistaron con la trabajadora que realizó el reporte, quien proporcionó detalles sobre lo ocurrido, así como las características del individuo y del vehículo en el que escapó.

Los oficiales realizaron recorridos de búsqueda por el sector y sus alrededores, pero no consiguieron localizar al presunto agresor. La noche terminó sin que se reportaran personas lesionadas, aunque las empleadas quedaron con el temor de haber enfrentado una irrupción violenta en su lugar de trabajo. Hasta el momento, el responsable no había sido localizado.