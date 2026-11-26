MONCLOVA, Coah. - Una visita nocturna al área de desperdicios de una tienda comercial terminó con la intervención de la Policía Municipal y uno de los involucrados detenido, luego de que la alarma de seguridad del establecimiento se activara al detectar la presencia de personas en una zona restringida.

Los hechos ocurrieron durante la medianoche en la sucursal de Bodega Aurrerá ubicada sobre la calle Santiago de Monclova, en el cruce con la calle Cerro de la Gloria, en la colonia Colinas de Santiago.

De acuerdo con el reporte, tres hombres habrían ingresado al espacio destinado al almacenamiento de desperdicios después de abrir una de las puertas de acceso. Sus movimientos activaron el sistema de seguridad, lo que alertó a las autoridades y provocó la llegada de varias unidades municipales.

Al ser cuestionado, uno de los involucrados, quien únicamente se identificó con el apellido Covarrubias, explicó que presuntamente acudían a revisar la fruta que la tienda desecha, pues, según su versión, en ocasiones todavía se encuentra en buenas condiciones y puede aprovecharse.

Los oficiales desplegaron recorridos por los alrededores y consiguieron ubicar a uno de los tres individuos, mientras que sus dos acompañantes lograron escapar antes de ser interceptados.

Aunque al hombre detenido no se le atribuyó formalmente el robo de mercancía, fue asegurado y trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública por una falta administrativa, por lo que terminó la noche en las celdas municipales.

Así, lo que según la versión del involucrado era una búsqueda de alimentos entre los desperdicios terminó con la intervención policial, una alarma activada y dos personas que lograron retirarse del lugar sin ser detenidas.