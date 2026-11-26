MONCLOVA, Coah. - Una presunta falta de visibilidad provocada por los intensos rayos del sol habría llevado a Elena García a ignorar la luz roja del semáforo y atravesarse en la trayectoria de otro automóvil, protagonizando un choque en el cruce del bulevar Benito Juárez y la calle Zacatecas.

El accidente se registró alrededor de las 08:00 horas de este jueves, cuando Elena García circulaba de oriente a poniente a bordo de una camioneta cerrada, cuya marca no fue especificada.

Al llegar a la intersección, presuntamente no logró distinguir la señal luminosa debido al resplandor del sol y continuó su marcha, justo cuando por la calle Zacatecas avanzaba Alexis Díaz al volante de un Chevrolet Aveo, quien contaba con la luz verde para cruzar.

La camioneta se atravesó en el camino del automóvil y ambos vehículos terminaron colisionando, con daños materiales en sus respectivas carrocerías. El impacto también dejó lesionada a Elena García, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos de Cruz Roja Mexicana.

Los socorristas acudieron para brindarle atención prehospitalaria y valorar sus condiciones de salud, mientras oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron las diligencias correspondientes y el peritaje para establecer responsabilidades.

Posteriormente, ambos conductores fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.