MONCLOVA, Coah.- Un niño de apenas cinco años vivió momentos de angustia al ser atacado por un perro que presuntamente era paseado por su propietaria en calles de la colonia Del Río, donde terminó con lesiones en uno de sus brazos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas de este jueves, sobre la calle Nísperos, casi en su cruce con Higos, cuando la madre del pequeño Jared N, identificada como Karen García, solicitó apoyo de las autoridades al percatarse de que el animal estaba mordiendo a su hijo.

La emergencia movilizó a socorristas de Cruz Ámbar, quienes llegaron para brindarle atención prehospitalaria al menor. Durante la valoración detectaron que tenía marcados los colmillos del perro en uno de sus brazos; sin embargo, las lesiones no ameritaron su traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Municipal también acudieron al lugar y se entrevistaron con la madre, quien señaló el domicilio de donde había salido el animal. Explicó que, después del ataque, la propietaria lo amarró y lo resguardó dentro de su vivienda.

La situación generó inconformidad entre los vecinos, quienes señalaron que el perro presuntamente ya había atacado anteriormente a otras personas del sector, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades para evitar que se repitieran este tipo de incidentes.

Los oficiales acudieron posteriormente al domicilio de Carla Martínez, propietaria del can, quien manifestó que se haría responsable de los gastos médicos que pudieran generarse por las lesiones ocasionadas al niño.