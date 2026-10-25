Taxista provoca choque en Monclova al invadir sentido contrario

MONCLOVA, Coah.- Por intentar avanzar en sentido contrario en plena zona de la pulga de Praderas del Sur, un taxista de la línea Taxímetros de Guadalupe Oriente terminó con severos daños en su unidad de alquiler, luego de protagonizar un choque contra una camioneta Nissan NP300 que buscaba incorporarse a la avenida Obrero Unido.

El accidente ocurrió la mañana de este sábado, en el cruce de la calle Villa Latina y la avenida Obrero Unido, donde Víctor Vega, de 38 años, conducía una camioneta Nissan NP300 blanca e intentaba incorporarse hacia el sur.

Sin embargo, en la maniobra se encontró de frente con un Nissan V-Drive blanco, utilizado como taxi y conducido por César Chávez, de 45 años, quien circulaba por el tramo en sentido contrario al que le correspondía.

El impacto se produjo en la parte frontal izquierda del vehículo de alquiler, que recibió los daños más considerables. La camioneta, por su parte, presentó afectaciones menores, pues su estructura metálica tipo tumbaburros fue la que alcanzó al taxi durante el choque.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes. Tras revisar los daños, ambas partes fueron trasladadas a las instalaciones de la Comandancia Municipal, debido a que el taxista manifestó sentirse afectado por el percance.

Luego de elaborar el peritaje, las autoridades determinaron que César Chávez invadió el sentido contrario de circulación, por lo que la maniobra del conductor del taxi fue señalada como la causa del accidente.