Vuelcan en la carretera 57 graves, dos guardias de Ferromex

ESCOBEDO, COAH.- Dos guardias de seguridad de Ferromex resultaron gravemente lesionados luego de que la camioneta en la que viajaban saliera del camino y volcara sobre la carretera federal 57, a la altura del ejido Estación Hermanas.

El accidente ocurrió alrededor de las 17:30 horas de este sábado, en el kilómetro 30 del tramo Escobedo-Monclova. La Toyota Hilux blanca, de doble cabina, abandonó la cinta asfáltica y dio varias volteretas antes de terminar nuevamente sobre sus cuatro neumáticos.

Ambos ocupantes sufrieron lesiones de gravedad y necesitaron atención médica de emergencia. La camioneta presentó daños materiales considerables tras el percance.

Rescate y atención médica

Al recibir el reporte, paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), socorristas del Grupo de Urgencias Básicas Coahuila (GUBC) y elementos de Protección Civil de Escobedo acudieron al lugar para auxiliar a los trabajadores.

Los rescatistas brindaron los primeros auxilios a las víctimas y coordinaron su traslado a hospitales de Monclova para que recibieran atención médica especializada.

Uno de los guardias fue trasladado en una ambulancia de SAMU, mientras que el segundo quedó bajo el cuidado de personal de Protección Civil de Escobedo, corporación que también participó en las labores de auxilio.

El accidente movilizó a los cuerpos de emergencia hasta el punto donde quedó la unidad siniestrada, luego de abandonar la carretera y volcar.

Investigación del accidente

Hasta el momento, las autoridades no han determinado qué provocó que el conductor perdiera el control de la camioneta y saliera del camino.

Las instancias correspondientes deberán establecer las circunstancias en que ocurrió el percance. No se han proporcionado mayores detalles sobre el estado de salud de los dos trabajadores ni sobre su evolución médica.