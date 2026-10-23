Bomberos controlan incendio en finca abandonada de Monclova

MONCLOVA, Coah. - Un incendio en una finca abandonada movilizó a los cuerpos de emergencia la noche del viernes en la colonia Veteranos, al oriente de Monclova. El siniestro fue controlado por elementos de Bomberos Monclova y no dejó personas lesionadas.

El reporte fue realizado por vecinos del sector, quienes detectaron fuego en un inmueble ubicado sobre la calle 20 de Noviembre y solicitaron la intervención de los servicios de emergencia.

Tras recibir el aviso, elementos de Bomberos Monclova se trasladaron al lugar para verificar la situación y atender el incendio.

Al llegar, los rescatistas confirmaron que las llamas se encontraban en el interior de una finca abandonada, por lo que comenzaron las maniobras para sofocar el fuego y evitar que el siniestro continuara.

La presencia de las unidades de emergencia llamó la atención de los habitantes de la colonia, mientras los bomberos trabajaban en el sitio para controlar las llamas.

Luego de las labores correspondientes, los elementos lograron extinguir el fuego. Posteriormente, descartaron que hubiera personas lesionadas como consecuencia del incidente.

La emergencia se concentró en el inmueble abandonado de la calle 20 de Noviembre, donde la intervención de los cuerpos de rescate permitió controlar la situación sin que se reportaran víctimas.

Hasta el momento, no se han establecido las causas que originaron el incendio, por lo que se desconoce qué provocó que el fuego comenzara en el interior de la finca.