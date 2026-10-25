Asaltan a trabajadora en tienda de conveniencia en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Momentos de terror vivió una trabajadora de una tienda de conveniencia de la colonia 18 de Marzo, luego de que un solitario delincuente la amagó con un desarmador y la amenazó de muerte para obligarla a entregar el dinero de las ventas. Pese a la movilización de la policía municipal, el asaltante logró escapar.

El atraco ocurrió alrededor de las 22:00 horas del viernes en el establecimiento ubicado sobre la avenida Industrial, entre las calles Secundaria 7 y Secundaria 2, donde el sujeto ingresó con el rostro cubierto y se dirigió directamente al área de cajas.

De acuerdo con el reporte de la empleada, identificada como Carla, el individuo sacó un desarmador y la amenazó de muerte si no le entregaba el efectivo. Ante el temor de que cumpliera sus amenazas, la trabajadora optó por obedecer y darle el dinero de las ventas.

Con el botín en su poder, el delincuente salió del establecimiento y huyó con rumbo desconocido, dejando a la empleada en medio de la tensión provocada por el violento atraco.

La afectada describió al responsable como un hombre de estatura baja y complexión delgada, que vestía una camisa amarilla y pantalón oscuro. Además, llevaba un paño morado con el que se cubría el rostro para evitar ser identificado.

Tras recibir el reporte, elementos de la policía municipal y de la Agencia de Investigación Criminal se movilizaron rápidamente hasta el negocio y realizaron recorridos en los alrededores; sin embargo, no lograron ubicar al presunto responsable.

Finalmente, las autoridades orientaron a la trabajadora para que acudiera ante el Ministerio Público y formalizara la denuncia correspondiente, con el objetivo de que se investigue el asalto y se busque identificar y localizar al responsable.