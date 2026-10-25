Niña de siete años se lesiona tras caída en parque Xochipilli 1

MONCLOVA, Coah. - Un momento de diversión familiar terminó en un susto para una niña de siete años, quien resultó con una herida en la cabeza tras sufrir una caída mientras jugaba en el parque Xochipilli 1, lo que movilizó a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

El accidente ocurrió la mañana de este sábado, cuando la menor disfrutaba de un paseo con su familia y, al correr cuesta abajo por una pronunciada loma, perdió el equilibrio y cayó de frente contra el suelo, provocándose una lesión en la cabeza.

Ante lo ocurrido, sus familiares solicitaron apoyo médico, por lo que socorristas de la Cruz Roja se trasladaron hasta el parque para brindarle los primeros auxilios.

Después de valorar a la pequeña, los paramédicos determinaron trasladarla a un hospital para que recibiera atención médica y se descartara alguna lesión interna. La niña fue llevada en compañía de su padre.

Afortunadamente, de acuerdo con la información disponible, la menor no presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida; sin embargo, fue necesario que recibiera una valoración médica para conocer su estado de salud.