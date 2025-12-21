Mujer impacta a motociclista en el centro de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un repartidor de comida rápida de la plataforma Rappi resultó lesionado la noche de ayer luego de verse involucrado en un percance vial en el primer cuadro de la zona centro de Monclova, tras ser impactado por una camioneta blanca GMC conducida por una mujer, quien presuntamente no se percató de su presencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista fue alcanzado por la unidad cuando circulaba cerca de la plaza principal, quedando tendido sobre el pavimento ante la mirada de transeúntes que se encontraban en el lugar. La escena generó alarma entre comerciantes y peatones, quienes solicitaron de inmediato la intervención de los cuerpos de auxilio.

Al sitio arribaron elementos de Control de Accidentes de Monclova, así como paramédicos del grupo GRUM, quienes brindaron atención prehospitalaria al repartidor y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 7 del IMSS para su valoración médica.

Las autoridades viales tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades, ya que de manera preliminar se analizaba si se trató de un atropellamiento o de una colisión entre ambos conductores. Será el peritaje el que determine la mecánica exacta del accidente y la posible culpabilidad.