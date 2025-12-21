Incendio consume vivienda en Monclova: hombre pierde todo

MONCLOVA, COAH.— Una escena de angustia y devastación se vivió la noche de ayer en lo más alto de la colonia Veteranos, donde una humilde vivienda ubicada sobre la calle José Celis Campos fue consumida por completo por un voraz incendio, dejando sin nada a un adulto mayor que, de acuerdo con vecinos, subsistía recolectando cartón y botes.

El siniestro fue reportado cuando una densa columna de humo y el resplandor anaranjado de las llamas comenzaron a iluminar el cerro, alertando a los habitantes del sector. En cuestión de minutos, el fuego se propagó sin control, envolviendo por completo el domicilio y reduciéndolo a cenizas ante la mirada impotente de los vecinos.

Testigos señalaron que el hombre, de quien se desconocen sus generales, vivía solo en la vivienda y apenas tuvo tiempo de salir para ponerse a salvo, perdiendo todas sus pertenencias. "No tenía mucho, pero eso era todo lo que tenía", expresó una vecina conmovida al observar los restos calcinados del inmueble.

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, paramédicos de la Cruz Roja y oficiales de Seguridad Pública, quienes trabajaron de manera coordinada para sofocar el incendio y evitar que las llamas se extendieran a otras casas cercanas, ya que la zona presenta material altamente inflamable y se encuentra en una parte elevada del sector.

Hasta el cierre de esta edición, las causas que originaron el incendio no habían sido determinadas, por lo que las autoridades no descartaron ninguna línea de investigación. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron totales.

El panorama que dejó el siniestro fue desolador: láminas retorcidas, paredes colapsadas y cenizas cubriendo el terreno. Vecinos de la colonia Veteranos hicieron un llamado a la solidaridad de la ciudadanía para apoyar al afectado, quien quedó prácticamente con lo puesto tras perder su hogar en cuestión de minutos.