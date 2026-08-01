Accidente de taxi en Monclova deja tres lesionados

MONCLOVA, COAH.– Un taxista y dos de sus pasajeros resultaron lesionados la noche del viernes, luego de que el conductor de una camioneta presuntamente ignorara una señal de alto y provocara un aparatoso accidente en calles de la Zona Centro.

El percance ocurrió minutos antes de las 23:00 horas en el cruce de las calles Juárez y Allende, donde Mario Alberto Ortiz, de 47 años, conducía un automóvil Nissan color blanco, habilitado como taxi de la línea CTM con número económico 18.

El accidente ocurrió en el cruce de Juárez y Allende, donde una camioneta ignoró la señal de alto.

De acuerdo con el peritaje preliminar, cuando el trabajador del volante cruzaba la intersección, una camioneta color rojo invadió su trayectoria al no respetar el señalamiento de alto, impactándolo en la parte posterior del lado izquierdo.

La fuerza del choque hizo que el taxi girara sobre la vialidad, causando lesiones tanto al conductor como a los pasajeros que transportaba.

Los usuarios fueron identificados como Víctor Héctor Ramírez Pérez, de 34 años, y Vicente Luis Reyes Garnica, de 27, ambos con domicilio en la calle 7 de la colonia Hipódromo.

Paramédicos atendieron a los lesionados, quienes fueron trasladados para recibir atención médica.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los tres lesionados, quienes fueron valorados tras el fuerte impacto.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente y determinaron de manera preliminar que la responsabilidad recaía en el conductor de la camioneta por no respetar la preferencia de paso.

El conductor de la camioneta fue asegurado y llevado a la Comandancia Municipal para llegar a un acuerdo.

El presunto responsable fue asegurado y trasladado a la Comandancia Municipal, donde buscaría llegar a un acuerdo con la parte afectada para cubrir los daños materiales y los gastos derivados de las lesiones sufridas por el taxista y sus pasajeros.