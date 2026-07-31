Albañil cae de andamio y resulta herido en Frontera

FRONTERA, COAH.– Un albañil de 64 años resultó lesionado luego de caer de un andamio mientras realizaba labores de construcción. El accidente movilizó a elementos de Seguridad Pública y a paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Frontera.

El percance ocurrió en una obra ubicada en el cruce de las calles Porfirio Díaz y San Luis, de la colonia La Sierrita. Jaime Ponce Guajardo, vecino de la colonia 21 de Marzo, se encontraba trabajando cuando presuntamente resbaló del andamio y cayó de forma aparatosa.

A consecuencia del accidente, el trabajador sufrió un fuerte golpe en el lado izquierdo del rostro, a la altura de la sien, además de una lesión en el hombro izquierdo. Sus compañeros solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Ciudad Frontera acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, mientras que paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Frontera brindaron la atención prehospitalaria al lesionado.

Tras ser valorado, los socorristas determinaron trasladarlo al Hospital General Amparo Pape de Benavides, en Monclova, donde quedó bajo observación médica para descartar lesiones de mayor gravedad.

Las autoridades permanecieron en el lugar hasta concluir las diligencias correspondientes, sin que se reportaran más incidentes.