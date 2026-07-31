Hombre bajo efectos de sustancia rechaza ayuda en Monclova

MONCLOVA COAH.- Un hombre presuntamente bajo los efectos de una sustancia tóxica rechazó recibir atención médica de paramédicos de la Cruz Roja, luego de ser localizado tirado sobre la vía pública, a escasos metros del área de Urgencias del Hospital Amparo Pape Benavides.

Los hechos ocurrieron la tarde del viernes, cuando vecinos de la colonia Azteca reportaron al sistema de emergencias la presencia de una persona recostada en el exterior de una tienda de conveniencia de ese sector, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron al hombre. Sin embargo, durante la intervención determinaron que presuntamente se encontraba bajo los efectos de una sustancia tóxica y, pese a ello, el individuo rechazó recibir atención prehospitalaria.

De acuerdo con la información disponible, un oficial de guardia del Hospital Amparo Pape Benavides también intervino en el lugar; no obstante, el hombre adoptó una actitud violenta, lo que dificultó cualquier intento de apoyo.

Finalmente, también se presentó en el sitio un hombre identificado como "Hermano Homi Vielva", conocido por brindar apoyo a personas en situación de calle y a jóvenes vulnerables. Sin embargo, el individuo igualmente rechazó la ayuda que intentó ofrecerle, pese al respaldo de otras personas que se encontraban en el lugar.

No fue necesario el traslado del hombre a un hospital, debido a que mantuvo su negativa de recibir atención médica.