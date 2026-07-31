Menor agredido con arma blanca en colonia Praderas del Sur, Monclova

MONCLOVA, COAH. — Un adolescente resultó lesionado con un arma blanca tras ser agredido por otro menor de edad en el exterior de una miscelánea de la colonia Praderas del Sur, donde presuntamente se originó un enfrentamiento derivado de viejas rencillas.

Los hechos ocurrieron la tarde del viernes, cuando el joven identificado como Brayan se disponía a vender elotes en el sector sur de la ciudad. Al llegar a la calle BOF, detuvo su marcha para ingresar a la miscelánea SAMI.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, en ese momento fue sorprendido y atacado por otro adolescente, quien presuntamente utilizó un arma blanca para lesionarlo.

Tras el reporte de la agresión, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a Brayan, quien presentaba heridas provocadas por el ataque.

Elementos de Seguridad Pública Municipal también se movilizaron al lugar y lograron la detención del presunto responsable, quien quedó bajo su resguardo para el procedimiento correspondiente.

De manera preliminar, se informó que la agresión habría tenido su origen en viejas rencillas entre ambos adolescentes. Las autoridades iniciaron las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades conforme a la ley.