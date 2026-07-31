Bomberos Monclova controlan incendio en fraccionamiento Azteca

MONCLOVA, COAH.- Una intensa movilización de elementos de Bomberos Monclova se registró la tarde del viernes tras el reporte de un incendio en un domicilio del fraccionamiento Azteca.

El llamado de auxilio fue realizado por vecinos del sector, quienes alertaron sobre un presunto incendio en una vivienda ubicada en el cruce de la calle Tollan y la avenida Miravalle, lo que provocó el despliegue inmediato de las unidades de emergencia.

A su llegada, los bomberos inspeccionaron el inmueble y confirmaron que el fuego no se encontraba en el interior de la vivienda, sino en el medidor eléctrico del domicilio.

De acuerdo con la evaluación realizada en el lugar, el incidente pudo haberse originado por un sobrecalentamiento del equipo, derivado de las altas temperaturas que se han registrado en la ciudad. No obstante, las autoridades no informaron sobre daños mayores ni personas lesionadas.

Los elementos de Bomberos controlaron la situación en cuestión de minutos, evitando que las llamas se propagaran hacia el inmueble o representaran un riesgo para las viviendas contiguas.

Tras verificar que no existía peligro adicional, los rescatistas concluyeron las labores y recomendaron a los propietarios revisar las instalaciones eléctricas para prevenir incidentes similares durante la temporada de calor.