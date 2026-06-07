Accidente vial en Monclova: taxista ignora señal de alto

MONCLOVA, COAH.- La imprudencia al volante y una señal de alto ignorada terminaron provocando un accidente vial durante la noche en calles de la colonia Praderas del Sur, donde un taxista ocasionó un choque que dejó cuantiosos daños materiales y movilizó a las autoridades municipales.

El percance ocurrió alrededor de las 23:30 horas en el cruce de las calles Valle del Mirador y Villa Latina, cuando José Hipólito, conductor de un vehículo Nissan Tsuru habilitado como taxi de la línea Radio Taxímetro, circulaba con dirección al sur.

De acuerdo con el peritaje preliminar, al llegar a la intersección el trabajador del volante no realizó el alto obligatorio e ingresó a la circulación preferencial, atravesándose en la trayectoria de un Volkswagen Vento que era conducido por Emmanuel Ortiz. El impacto fue inevitable. El conductor afectado explicó que el taxi apareció repentinamente frente a él y que la corta distancia le impidió reaccionar o frenar a tiempo para evitar la colisión.

Tras el encontronazo, ambos vehículos quedaron con daños visibles en diferentes partes de la carrocería, generando pérdidas económicas considerables para sus propietarios. Al ser entrevistado por las autoridades, el taxista argumentó que las ramas de un árbol obstruían parcialmente la visibilidad de la señalización vial, situación que aseguró le impidió observar oportunamente el señalamiento de alto.

Vecinos del sector, alertados por el estruendo del choque, dieron aviso al sistema de emergencias, provocando la movilización de elementos del Departamento de Control de Accidentes. Afortunadamente, pese a la magnitud del percance, ninguno de los involucrados resultó lesionado, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos ni el traslado de personas a algún hospital.

Los oficiales realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica de los hechos y deslindar responsabilidades, determinando de manera preliminar que la falta de precaución del conductor del taxi fue el factor que originó el accidente.

Finalmente, las unidades fueron retiradas de la vialidad para restablecer la circulación, mientras los involucrados fueron orientados sobre los procedimientos para la reparación de los daños ocasionados.