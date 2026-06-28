Descartan agresión Tras reporte de auxilio

Una intensa movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia se registró durante la madrugada en la colonia Calderón, luego de un reporte que alertaba sobre una presunta agresión contra una mujer y un supuesto intento de privación de la vida. Sin embargo, las autoridades descartaron que existiera algún hecho de violencia.

El reporte se originó en un domicilio ubicado en la Privada 20 número 725, hasta donde acudieron elementos de Seguridad Pública y paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), ante la posibilidad de un caso de violencia familiar.

En el lugar, los socorristas brindaron atención a Delvira Aguilar Soto, de 41 años, quien fue localizada dentro de la vivienda con una crisis de salud derivada de una fuerte discusión ocurrida minutos antes.

Tras ser entrevistada y valorada médicamente, la mujer explicó que la situación fue mal interpretada. Aclaró que no sufrió agresión física ni existió un intento de privación de la vida, como inicialmente se reportó a los servicios de emergencia.

De acuerdo con su versión, el conflicto comenzó después de una discusión con el novio de su hija, quien junto con la joven regresó de una fiesta durante la madrugada. La confrontación le provocó un episodio de presión arterial elevada, situación que motivó la solicitud de apoyo.

Paramédicos del GRUM realizaron una valoración completa y confirmaron que Delvira Aguilar Soto no presentaba golpes ni lesiones, por lo que no fue necesario trasladarla a un hospital. Únicamente recibió recomendaciones médicas.

Posteriormente, elementos de Seguridad Pública verificaron las condiciones del domicilio y confirmaron que no existía riesgo para los habitantes ni hechos de violencia en curso, por lo que la movilización concluyó una vez descartada la emergencia.