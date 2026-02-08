Mujer sufre crisis respiratoria en Monclova

MONCLOVA, COAH. — Una intensa movilización de cuerpos de auxilio se registró durante la madrugada de este sábado en la colonia Patricia Blizzard, al sur de Monclova, luego del reporte de una mujer en estado delicado por severas dificultades para respirar, lo que generó alarma entre vecinos del sector.

El llamado de auxilio ingresó minutos antes de las 05:50 horas, cuando familiares de la paciente detectaron un repentino agravamiento en su condición de salud. Ante el temor de una crisis mayor, solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al domicilio señalado, donde brindaron atención prehospitalaria inmediata a Herlinda Espinoza, de 57 años de edad, residente del sector. Tras la valoración inicial, el personal logró estabilizarla aplicando los protocolos de atención para emergencia respiratoria.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la mujer contaba con antecedente reciente de neumonía severa, lo que habría derivado en la crisis que encendió las alertas.

Durante la revisión, los socorristas no descartaron un posible cuadro infeccioso respiratorio, por lo que activaron medidas de bioseguridad para proteger tanto a la paciente como al personal de atención.

Tras ser estabilizada, fue trasladada con prontitud a la Clínica número 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó internada bajo observación y seguimiento médico especializado.

Autoridades tomaron conocimiento de la movilización, mientras que personal de salud mantuvo coordinación durante el traslado para asegurar la correcta recepción hospitalaria.

Familiares señalaron que la reacción oportuna de los paramédicos fue clave para controlar la crisis.