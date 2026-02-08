Ciclista muere tras ser arrollado en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.— Un ciclista perdió la vida la noche de este sábado luego de ser arrollado por un vehículo en la carretera Cuatro Ciénegas–Ocampo, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

El accidente se registró alrededor de las 19:50 horas, a la altura del kilómetro 43 de dicho tramo. La víctima fue identificada como Arturo Jordán, de 59 años de edad, originario del municipio de Ocampo, quien circulaba en su bicicleta cuando fue embestido por un automóvil.

De acuerdo con los primeros informes, la unidad involucrada fue un Ford Focus color negro, conducido por un hombre identificado como Marcelino 'N', quien presuntamente no advirtió la presencia del ciclista sobre la vía.

Automovilistas que pasaban por el lugar realizaron el reporte al sistema de emergencias. Paramédicos de Cuatro Ciénegas acudieron para brindar auxilio, pero al momento de la valoración confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Elementos de Seguridad Pública y de la Policía Estatal Coahuila resguardaron el área para facilitar las labores periciales, mientras agentes de la Agencia de Investigación Criminal llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

El conductor fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público, que se encargará de definir su situación legal. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para los procedimientos de ley.