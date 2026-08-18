Deambulaba menor sobre puente del Pape

MONCLOVA, COAH.- Un adolescente de 15 años movilizó a policías municipales y paramédicos de Cruz Roja luego de ser localizado en condiciones de riesgo sobre el puente de la avenida Sidermex, durante la noche del lunes.

El reporte ingresó alrededor de las 22:40 horas al Sistema Estatal de Emergencias 911, donde se alertó sobre la presencia de un menor que se encontraba en la parte alta del puente elevado del bulevar Harold R. Pape que cruza la avenida Sidermex.

Intervención de las autoridades

Elementos de la Policía Municipal acudieron rápidamente al sitio y localizaron a Luis 'N', de 15 años, quien se encontraba atravesándose al paso de los vehículos que circulaban por la vialidad.

Ante el peligro que representaba tanto para el adolescente como para los automovilistas, los oficiales procedieron a resguardarlo y solicitaron la presencia de paramédicos para valorar su estado físico.

Estado del menor y atención médica

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y realizaron la valoración correspondiente, determinando que el menor fuera trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides.

Debido al estado en el que se encontraba, Luis 'N' se tornó demasiado agresivo, por lo que se negó a ser atendido por los médicos.

De acuerdo con los primeros reportes, el adolescente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia, por lo que fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde las autoridades realizarían las acciones correspondientes para localizar a sus familiares y ponerlo bajo su cuidado.