La ´arremanga´ Silverado en la 57

MONCLOVA, COAH.- Una conductora resultó lesionada y dos vehículos terminaron con considerables daños materiales, luego de protagonizar un fuerte accidente sobre la carretera federal 57, al norte de Monclova.

El percance ocurrió la mañana de este martes a la altura del entronque con el Libramiento Eliseo Mendoza Berrueto, donde Erika de León, de 30 años, circulaba al volante de un KIA Río blanco.

Detalles del accidente

De acuerdo con las primeras investigaciones, la mujer intentó incorporarse a la carretera 57 proveniente del Libramiento Eliseo Mendoza Berrueto, pero al realizar la maniobra no habría extremado precauciones y terminó atravesándose en la trayectoria de una Chevrolet Silverado blanca que remolcaba un tráiler.

La camioneta era conducida por Jeremy, de 21 años, quien poco pudo hacer para evitar el impacto contra el costado izquierdo del KIA.

Tras la colisión, el operador de la Silverado perdió el control de la unidad y salió de su trayectoria hasta treparse al camellón central de la carretera, quedando a pocos metros del dispositivo de vigilancia del operativo Vacaciones Seguras instalado en el lugar y de derribar una torre de vigilancia.

El fuerte choque dejó a Erika con diversas lesiones, por lo que paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladarla a un hospital de Monclova.

Atención médica y responsabilidades

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el percance y deslindar responsabilidades.

Una vez concluidas las labores, se solicitó el apoyo de una grúa para retirar el KIA, que terminó con daños de consideración, mientras la conductora quedó bajo resguardo policiaco durante su atención médica. Posteriormente, ambas partes buscarían llegar a un acuerdo respecto al pago de los daños ocasionados por el accidente.