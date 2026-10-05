Yahaira Castillo choca su Nissan Altima contra Chevrolet Tornado en Monclova

MONCLOVA, Coah. – Por realizar una maniobra de reversa sin extremar precauciones, la conductora de un Nissan Altima terminó chocando contra una Chevrolet Tornado la mañana de este lunes en la colonia Héroes del 47.

El accidente ocurrió alrededor de las 09:00 horas sobre la calle Álamo, en su cruce con Jiménez, hasta donde acudieron elementos del Departamento de Control de Accidentes.

En el lugar, los oficiales localizaron un Nissan Altima color guindo, conducido por Yahaira Castillo, quien presuntamente realizaba maniobras de reversa cuando circulaba por el sector una Chevrolet Tornado del mismo color, conducida por Roberto Narváez.

Al continuar con la maniobra, el Altima terminó impactando la camioneta, provocándole daños materiales.

Roberto Narváez solicitó la intervención de las autoridades para que se estableciera la responsabilidad correspondiente y se garantizara la reparación de los daños.

Elementos de Control de Accidentes realizaron el peritaje en el sitio y posteriormente trasladaron a los conductores a la Comandancia Municipal.

En las instalaciones municipales, ambos involucrados buscarían llegar a un acuerdo mediante sus respectivas aseguradoras para cubrir los daños derivados del accidente.