Fuerte olor en Monclova moviliza a seguridad: Efraín Rodríguez hallado

MONCLOVA, Coah. – Un fuerte olor que hizo pensar que podía tratarse de una persona sin vida movilizó a elementos de Seguridad Pública durante la mañana de este lunes hasta un antiguo centro de rehabilitación del IMSS, en la colonia Telefonistas.

El reporte se generó alrededor de las 08:18 horas, luego de que una mujer que caminaba por el sector alertara sobre desagradables olores que emanaban del inmueble ubicado sobre el bulevar Harold R. Pape, esquina con calle Campeche.

La mujer señaló a las autoridades que el olor era similar al que desprende un cuerpo sin vida y agregó que uno de los barandales del edificio se encontraba roto, situación que incrementó la preocupación ante la posibilidad de que alguien hubiera ingresado al inmueble.

De inmediato, elementos de Seguridad Pública se trasladaron al antiguo Centro de Rehabilitación Integral de Terapia del IMSS, instalaciones que actualmente se encuentran deshabitadas y presentan un evidente deterioro.

Sin embargo, al ingresar al inmueble, los oficiales descartaron que hubiera alguna persona fallecida o indicios de violencia. En el interior localizaron a un hombre que se encontraba utilizando el edificio como refugio. El sujeto se identificó como Efraín Rodríguez, de 34 años, quien dijo ser originario de Lamadrid.

Ante la situación, los oficiales aseguraron al hombre y lo trasladaron a las instalaciones de la Comandancia Municipal. Posteriormente quedó a disposición del juez calificador en turno, quien determinó que permaneciera recluido durante varias horas por una falta administrativa.

Finalmente, las autoridades descartaron que el olor estuviera relacionado con algún fallecimiento o hecho violento dentro del inmueble.