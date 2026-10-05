Joven lesionado en accidente de motocicleta en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un joven de 18 años terminó en el hospital luego de resultar lesionado cuando la motocicleta en la que viajaba como acompañante se estrelló contra una camioneta cuyo conductor no respetó un señalamiento de alto, la mañana de este lunes en la colonia Obrera Norte.

El accidente ocurrió minutos antes de las 8:00 horas, en el cruce de las calles Secundaria 5 y Estándar 2, donde fue necesaria la presencia de paramédicos de Cruz Roja Mexicana.

Héctor Sánchez viajaba como acompañante de Carlos Ramos, quien conducía una motocicleta Vento de color negro con verde. Ambos circulaban por la calle Estándar 2 cuando llegaron a la intersección con Secundaria 5.

En ese punto, la conductora de una Nissan Kicks negra, identificada como Rosa Galindo, de 70 años, presuntamente ignoró el señalamiento gráfico de alto y continuó su trayectoria.

Carlos Ramos no alcanzó a frenar a tiempo y terminó impactando la motocicleta contra la parte trasera, del lado derecho, de la camioneta.

Tras el choque, Héctor salió proyectado contra el pavimento y resultó con diversos golpes, por lo que recibió los primeros auxilios de los paramédicos de Cruz Roja.

Debido a las lesiones que presentaba, el joven fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo valoración médica.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para elaborar el peritaje correspondiente y establecer responsabilidades por el percance.

Por su parte, Rosalía Galindo fue asegurada y trasladada a la Comandancia Municipal, donde, por medio del ajustador de su compañía aseguradora, buscaría llegar a un acuerdo para cubrir los daños materiales y las lesiones ocasionadas en el accidente.