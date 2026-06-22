Joven trabajador sufre descarga eléctrica en construcción de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Lo que parecía una jornada laboral más en la construcción de las nuevas Casas del Bienestar terminó en momentos de angustia para un joven trabajador de 19 años, quien sufrió una fuerte descarga eléctrica mientras realizaba labores sobre una losa en el sector sur de la ciudad.

El accidente ocurrió minutos antes de las 15:00 horas de este lunes sobre la calle Lucio Blanco, al fondo de la colonia Barrera, donde actualmente se desarrollan los trabajos de construcción de las nuevas viviendas.

El lesionado fue identificado como Carlos Ariel Castillo Iracheta, de 19 años de edad, quien se encontraba trabajando en la parte superior de una de las estructuras cuando repentinamente recibió una descarga eléctrica.

De acuerdo con los primeros reportes, la corriente ingresó por uno de sus brazos y recorrió parte de su cuerpo, provocándole una quemadura en el brazo izquierdo y una lesión de salida en el pie derecho, situación que alarmó a sus compañeros de trabajo.

Tras el accidente se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia, generándose la movilización de elementos de la Policía Municipal y del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron al sitio para verificar la situación y descartar mayores riesgos en el área de construcción.

Compañeros del lesionado actuaron con rapidez para auxiliarlo mientras llegaban los socorristas, evitando que permaneciera expuesto a una situación de mayor peligro.

Debido a las lesiones sufridas, Carlos Ariel fue trasladado a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó bajo observación médica y recibió atención especializada.

Elementos de Seguridad Pública acudieron posteriormente al hospital para tomar conocimiento de los hechos e integrar el informe correspondiente sobre el accidente laboral.

Afortunadamente, pese a la fuerza de la descarga eléctrica y las quemaduras que sufrió, el joven trabajador se encuentra fuera de peligro, aunque permanecerá bajo vigilancia médica para evaluar su evolución.