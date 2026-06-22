Intervención rápida salva a joven en Monclova tras crisis emocional

MONCLOVA, COAH.- La rápida intervención de familiares, elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana permitió que un joven de 19 años recibiera atención médica oportuna la noche de este domingo, luego que atentó contra su vida al sufrir una severa crisis emocional en un domicilio de la colonia Praderas del Sur.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:30 horas en una vivienda ubicada sobre la avenida Obrero Unido, marcada con el número 508, donde se reportó una emergencia relacionada con la integridad de un joven identificado como Aldo.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, fue su madre, Yesenia, quien se percató de la situación y solicitó de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia, temiendo por la salud de su hijo.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al domicilio junto con socorristas de la Cruz Roja Mexicana, quienes encontraron al joven consciente, pero requiriendo valoración médica urgente.

Trascendió que el afectado había consumido diversos medicamentos de prescripción y presentaba lesiones superficiales, por lo que los paramédicos procedieron a brindarle los primeros auxilios y estabilizarlo en el lugar.

Posteriormente fue trasladado a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención especializada y una evaluación integral de su estado de salud.

Mientras tanto, los elementos preventivos tomaron conocimiento de los hechos y elaboraron el informe correspondiente para las autoridades competentes.