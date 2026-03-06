Lesionados en Frontera: choque entre automóvil y motocicletas de SIMAS

FRONTERA, COAH.— Dos trabajadores del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) resultaron lesionados la tarde de ayer luego de ser embestidos por un automóvil cuando circulaban a bordo de motocicletas oficiales sobre la calle Porfirio Díaz, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades viales.

El accidente ocurrió a la altura del cruce con la calle Soledad, en la colonia Occidental, donde los empleados de la dependencia realizaban sus labores a bordo de motocicletas cuando, repentinamente, fueron impactados por alcance por un automóvil Honda en color blanco que circulaba detrás de ellos.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor del vehículo fue identificado como Emanuel López Franco, de 19 años de edad, quien presuntamente no advirtió la presencia de las motocicletas que se desplazaban delante de él, provocando el fuerte impacto.

Tras la colisión, ambos trabajadores salieron proyectados de sus unidades y quedaron tendidos sobre el pavimento con diversas lesiones, lo que alarmó a automovilistas y vecinos del sector, quienes de inmediato solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Los lesionados fueron identificados como Joel Roberto Martínez Castillo, de 35 años de edad, quien conducía una motocicleta Italika modelo 2025 asignada a labores de SIMAS, así como su compañero Mario Alexis Lira Ortiz, de 28 años, quien también tripulaba una unidad de la misma marca y modelo perteneciente a la dependencia.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron rápidamente al lugar para brindar los primeros auxilios a los trabajadores lesionados y, tras estabilizarlos, procedieron a trasladarlos a la Clínica 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Frontera para que recibieran atención médica especializada.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.