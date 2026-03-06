Hombre provoca choque en Monclova sin lesionados

MONCLOVA, COAH.— Un choque por alcance registrado la tarde de este viernes sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la colonia Jardines del Valle, dejó como saldo únicamente daños materiales entre dos vehículos, lo que generó la movilización de las autoridades viales.

El percance ocurrió cuando el conductor de un automóvil Mazda en color rojo, identificado como Diego Ibarra, no guardó la distancia adecuada mientras circulaba por la transitada arteria, por lo que terminó impactándose contra la parte trasera de un Honda City en color gris.

La segunda unidad era conducida por Juan Gel, quien se desplazaba con normalidad por el bulevar cuando, al llegar a la altura de la calle Higueras, sintió el golpe en la parte posterior de su vehículo.

Tras el impacto, ambos conductores optaron por orillarse a un costado de la vialidad para evitar entorpecer la circulación y solicitaron la intervención de las autoridades para que tomaran conocimiento del incidente.

Minutos después arribaron elementos del Departamento de Control de Accidentes, quienes procedieron a abanderar el área y realizar el peritaje correspondiente con el fin de determinar la mecánica del choque y deslindar responsabilidades.

Afortunadamente el percance no dejó personas lesionadas, por lo que únicamente se registraron daños materiales en las carrocerías de ambas unidades.

Finalmente, los involucrados fueron orientados por los oficiales para que buscaran llegar a un acuerdo respecto al pago de los daños ocasionados, con el objetivo de evitar que el caso fuera turnado ante el Ministerio Público.