Intervención de autoridades tras incidente con doctora en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Momentos de tensión se vivieron al interior del Hospital General Amparo Pape de Benavides luego que personal médico solicitó la intervención de autoridades tras detectar el comportamiento inusual de una doctora residente adscrita al área de pediatría, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos de algún medicamento controlado.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron enfermeros del nosocomio quienes alertaron a los directivos del hospital al notar que la doctora identificada como Karla "N" presentaba una actitud alterada mientras realizaba sus labores, respondiendo de forma errática tanto a pacientes como a compañeros de trabajo.

La situación generó preocupación entre el personal médico, por lo que se decidió reportar el caso a las autoridades para evitar que la situación escalara dentro de las instalaciones hospitalarias.

Mientras esto ocurría, el caso comenzó a viralizarse en redes sociales luego de que desde una cuenta personal atribuida a la propia médica se publicara un video en el que señalaba presuntamente haber sido víctima de maltrato y discriminación, lo que generó una oleada de comentarios y especulaciones entre los usuarios.

A la par, también comenzó a circular otro video en el que presuntamente se observa a la doctora manipulando una jeringa e inyectándose una sustancia no identificada durante lo que, presuntamente, sería su jornada laboral, situación que generó aún más controversia en torno al incidente.

Ante los reportes internos y la presión generada por el material difundido en redes, elementos del Departamento de Seguridad Pública Municipal acudieron de inmediato al hospital para verificar lo ocurrido.

Al arribar al lugar, los oficiales confirmaron que la médica ya había sido controlada por personal del propio hospital y se encontraba recostada en una cama del área de psiquiatría, donde era atendida con el fin de estabilizar su estado.

Durante la movilización también arribaron detectives de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron la toma de conocimiento de los hechos para determinar si existía alguna responsabilidad o irregularidad derivada de lo ocurrido dentro del hospital.

De manera extraoficial trascendió que la doctora podría haber estado bajo los efectos de algún medicamento o sustancia que le habría provocado alteraciones en su comportamiento, incluso episodios de desorientación o alucinaciones. También se mencionó que presuntamente se habría aplicado una sustancia en las piernas, situación que será parte de las indagatorias que realicen las autoridades.

El Director del hospital acudió igualmente al área donde se desarrollaba la situación para tomar conocimiento directo del incidente y coordinar las acciones internas correspondientes.

Debido a su estado de salud, la médica no fue detenida en ese momento, quedando bajo observación médica mientras la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido dentro del nosocomio.