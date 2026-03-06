Accidente en Monclova: hombre no frena a tiempo y causa choque

MONCLOVA, COAH.— Un descuido al volante provocó un choque por alcance durante la noche del jueves sobre la avenida Revolución Mexicana, conocida también como "Las Torres", a la altura de la colonia Aguilar, dejando como saldo daños materiales y un gran susto entre los ocupantes de los vehículos involucrados.

El percance se registró alrededor de las 21:30 horas en el cruce con la calle Gustavo Díaz Ordaz, donde el tráfico aún se mantenía constante. Según el reporte de las autoridades, el conductor de un automóvil Volkswagen Jetta en color negro, identificado como Héctor Luis, de 27 años, no guardó la distancia prudente con la unidad que circulaba delante de él.

Debido a ello, cuando el vehículo que lo precedía disminuyó la velocidad, el joven ya no alcanzó a frenar a tiempo y terminó impactándose contra la parte trasera de un Chevrolet Aveo. La unidad afectada era conducida por Daniela Galván, de 24 años, quien regresaba a su domicilio luego de asistir a un encuentro deportivo. La joven viajaba acompañada por varios de sus sobrinos que momentos antes habían participado en un partido de futbol.

A pesar de lo aparatoso del golpe, ninguno de los ocupantes resultó lesionado, aunque el impacto provocó momentos de tensión entre los presentes y obligó a los conductores a detener la marcha sobre la vialidad.

Minutos después arribaron elementos de la Policía Municipal y del Departamento de Control de Accidentes, quienes procedieron a abanderar el área y tomar conocimiento del incidente para evitar otro percance en la zona. Los oficiales realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del accidente, confirmando de manera preliminar que la causa principal fue la falta de distancia entre vehículos.

Finalmente, las autoridades orientaron a los conductores para que buscaran llegar a un acuerdo en cuanto al pago de los daños ocasionados, mientras las unidades eran retiradas de la vialidad para restablecer la circulación en ese sector de la ciudad.