Incidente en Monclova: doctora residente aclara su situación

MONCLOVA, COAH.— Tras la fuerte movilización policiaca registrada al interior del Hospital General Amparo Pape de Benavides por el comportamiento errático de una doctora residente, la propia médica difundió su versión de los hechos en redes sociales, asegurando que padece depresión diagnosticada y que recibe tratamiento con medicamento controlado, negando rotundamente haber consumido drogas durante su jornada laboral.

A través de un video que comenzó a circular en redes sociales, la doctora Karla N, adscrita al área de pediatría, aseguró que la situación que se generó dentro del hospital fue producto de una crisis derivada de su padecimiento, misma que —según afirmó— fue malinterpretada por algunos de sus compañeros.

De acuerdo con su testimonio, la residente cuenta con un diagnóstico previo de depresión por el cual se encuentra bajo tratamiento médico, motivo por el cual utiliza medicamentos controlados recetados por especialistas.

La médica sostuvo que durante el incidente fue señalada injustamente de consumir sustancias ilícitas, acusación que —según afirmó— nunca fue respaldada con pruebas ni procedimientos médicos formales.

En las imágenes difundidas en redes sociales, la doctora aparece recostada en una cama del área de psiquiatría del hospital, donde aseguró que fue mantenida bajo observación pese a que, según su versión, no representaba un riesgo para otras personas.

La residente también afirmó que se sintió exhibida frente a compañeros y personal del hospital, lo que consideró una situación humillante en medio de un momento de vulnerabilidad emocional.

Asimismo, señaló que el caso ha generado una fuerte presión mediática y laboral, situación que —dijo— agrava las condiciones de estrés que enfrentan muchos médicos residentes en su proceso de formación.

Tras lo ocurrido, elementos de Seguridad Pública Municipal y detectives de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al hospital para tomar conocimiento de la situación, mientras las autoridades de salud revisan lo sucedido para determinar si existieron irregularidades en el manejo del caso.

Por su parte, la doctora insistió en que no se encontraba bajo los efectos de drogas y que su comportamiento estuvo relacionado con su condición médica y el tratamiento que recibe.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado continúa recabando información para esclarecer lo ocurrido dentro del hospital y determinar si existe alguna responsabilidad administrativa o legal derivada del incidente.