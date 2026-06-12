Explosión de transformador de CFE causa alarma en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Dos fuertes estruendos rompieron la tranquilidad de la noche del jueves en la colonia Hipódromo, donde la explosión de un equipo de la red eléctrica provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y dejó sin suministro de energía a varios hogares del sector.

El incidente ocurrió poco antes de las 20:30 horas en el cruce de las calles 11 y 6. Habitantes de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones y observar una situación anormal en uno de los equipos instalados en la infraestructura eléctrica.

De acuerdo con los reportes recabados en el lugar, una falla en un componente de la red provocó un sobrecalentamiento que culminó con la explosión del transformador. Tras el estallido, el equipo comenzó a derramar aceite, generando preocupación entre los vecinos debido al riesgo de un posible incendio o de nuevas descargas eléctricas.

Elementos del Departamento de Bomberos acudieron de inmediato para inspeccionar el área y evaluar las condiciones de seguridad. Los rescatistas realizaron una revisión preventiva para descartar que existiera fuego activo o algún otro peligro que pusiera en riesgo a los residentes.

Minutos después arribaron elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes confirmaron la interrupción del servicio eléctrico en distintas viviendas de la colonia. Ante la falta de alumbrado, los oficiales desplegaron recorridos de vigilancia para reforzar la seguridad y prevenir cualquier incidente.

Las autoridades procedieron a acordonar el perímetro afectado, restringiendo el paso de peatones y automovilistas mientras se mantenían las labores de supervisión.

Finalmente, se informó que personal especializado de la Comisión Federal de Electricidad sería el encargado de realizar las reparaciones correspondientes para restablecer el suministro eléctrico y garantizar que la red operara nuevamente en condiciones seguras.