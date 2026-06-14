Hombre es agredido por su hijo en Monclova

MONCLOVA COAH. - Una reunión familiar marcada por el consumo de bebidas alcohólicas terminó en una escena de violencia que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio en un rancho conocido como Liñán, ubicado en el municipio de Monclova.

Los hechos se registraron cuando dos familiares convivían en el lugar y, en medio del encuentro, salieron a relucir diferencias acumuladas que provocaron una discusión cada vez más intensa. Lo que inició como un intercambio verbal escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión física.

De acuerdo con los primeros informes recabados por las autoridades, Guillermo "N", de 40 años de edad, fue señalado como presunto responsable de atacar a su padre, Guillermo Liñán García, de 64 años, quien sufrió diversas lesiones durante el altercado.

Tras recibir el reporte de emergencia, elementos de la Policía Municipal se trasladaron al sitio y actuaron como primeros respondientes. Los oficiales controlaron la situación y procedieron con el aseguramiento del señalado, evitando que el conflicto continuara.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria al adulto mayor. La víctima presentaba heridas en el rostro, golpes en distintas partes del cuerpo y lesiones en los brazos, por lo que fue trasladada a la Sala de Urgencias de la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social para una valoración médica especializada.

Las autoridades informaron que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público, instancia encargada de definir su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Asimismo, agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, Región Centro, tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las diligencias correspondientes.

Pese a la agresión sufrida, el estado de salud de Guillermo Liñán García fue reportado como estable y permaneció bajo observación médica mientras continúan las investigaciones del caso.