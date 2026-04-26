Volcadura de tractocamión deja dos mujeres lesionadas en Escobedo

ESCOBEDO, COAH.– Una aparatosa volcadura registrada la tarde de este sábado sobre la carretera federal 57 encendió las alarmas entre corporaciones de auxilio, luego que un autotanque de doble remolque terminara fuera del camino, dejando como saldo dos mujeres lesionadas y cuantiosos daños materiales.

El percance ocurrió alrededor de las 14:45 horas a la altura del kilómetro 40, donde un tractocamión que transportaba gasolina —aunque se encontraba vacío—, perteneciente a la empresa Logística y Transporte Govea, volcó tras perder el control mientras se desplazaba de Múzquiz con destino a Ramos Arizpe.

En el accidente también se vio involucrado un automóvil Suzuki en color blanco que circulaba de norte a sur, en el que viajaban dos mujeres.

Las lesionadas fueron identificadas como Xóchitl Calvillo, de 50 años, y su hija Leslye Abril González Calvillo, de 22, quienes resultaron con dolores cervicales y diversas molestias tras el fuerte impacto.

Ambas fueron valoradas en el lugar por socorristas y posteriormente trasladadas por paramédicos de la Cruz Roja a la clínica del ISSSTE para una revisión médica más detallada.

Por su parte, el conductor del tractocamión, Alejandro Daniel Mendoza Hernández, de 35 años, presentó dolor abdominal; sin embargo, no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Escobedo acudieron de inmediato para asegurar el área y evitar riesgos mayores, especialmente ante el temor de que la unidad pudiera representar un peligro, pese a encontrarse sin carga.

La escena del accidente generó expectación entre automovilistas que transitaban por la zona, mientras autoridades realizaban las maniobras necesarias para retirar la pesada unidad y restablecer la circulación.