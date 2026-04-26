Conductora impacta camioneta en Monclova y evade responsabilidad

MONCLOVA, COAH.– Una maniobra mal calculada en plena madrugada terminó en un percance vial y un conato de discusión entre vecinas en la colonia Carranza, donde una conductora impactó una camioneta estacionada y trató de evadir su responsabilidad.

Los hechos se registraron alrededor de la 01:30 horas sobre la calle Lucio Blanco, cuando la conductora de un automóvil Suzuki llegó a su domicilio y, al intentar estacionarse, realizó una reversa sin tomar la debida precaución.

Fue en ese momento que terminó golpeando una camioneta Chevrolet Tahoe color negro que se encontraba debidamente estacionada frente a una vivienda, causando daños visibles en la carrocería.

Aunque el impacto fue leve y no dejó personas lesionadas, la situación se tornó tensa cuando la responsable decidió ingresar a su domicilio tras el golpe, lo que generó la inconformidad de la propietaria del vehículo afectado.

Ante la negativa inicial de responder por los daños, la afectada solicitó la presencia de las autoridades, provocando la movilización de elementos del Departamento de Control de Accidentes.

Los oficiales arribaron al sitio y procedieron a dialogar con ambas partes, buscando mediar en el conflicto y evitar que la situación escalara.

Tras varios minutos de conversación, las autoridades exhortaron a las involucradas a llegar a un acuerdo para la reparación de los daños.